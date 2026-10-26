Онищенко оценил шансы заразиться в РФ лихорадкой Зика, грозящей новорожденным отсталостью

Комары, которые являются переносчиками лихорадки Зика, не обитают в России. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что передача лихорадки Зика осуществляется через укусы комаров рода Aedes aegypti.

«Где такие комары есть, там передача, в принципе, возможна <…> Такого комара у нас нет», — сказал Онищенко.

До этого в России был зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика. Москвичка заразилась во время отдыха на Бали. После возвращения домой она обратила внимание на ухудшение самочувствия. У больной поднялась температура и стали болеть конечности, затем проявился озноб и сыпь по всему телу.

В инфекционной больнице у москвички заподозрили лихорадку денге. Как рассказала сама путешественница, после выписки ей пришли результаты теста, который выявил вирус Зика.

Возбудитель передается в основном с помощью комариных укусов. Болезнь может протекать бессимптомно, но особенно губительна для беременных, так как вирус может привести к микроцефалии — значительному уменьшению размеров черепа и головного мозга у плода, что сопровождается умственной отсталостью, неврологическими нарушениями, проблемами со зрением и слухом.

У взрослых вирус Зика связывают с развитием синдрома Гийена-Барре — редкого аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система атакует собственные нервы. Это может привести к мышечной слабости, потере чувствительности и в тяжелых случаях — к параличу, в том числе дыхательной мускулатуры.

Как правило, вирус подхватывают в Азии, Африке или в Латинской Америке. За 2025-й год в РФ выявили только два случая. В 2024-м в Москве выявили пять.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали число завезенных в страну опасных инфекций.