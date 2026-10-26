Стали известны подробности об убийстве петербурженки и найденного в холодильнике ребенка

112: подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Петербурге работает учителем

Мужчина, которого подозревают в расправе над двумя людьми в Петербурге, работал в школе. Об этом сообщает «112».

По данным канала, в день инцидента его сожительница пришла домой, где возлюбленный попытался убить ее молотком. Чтобы спастись, она вылезла в окно (квартира находится на первом этаже).

Медики диагностировали у пострадавшей тяжелые травмы головы. Она в реанимации.

40-летний подозреваемый работает в школе учителем математики. Изначально он окончил вуз с дипломом по направлению «Физическая культура», но позже прошел переподготовку. Партнерша, которую он едва не убил, ранее преподавала в школе.

О нападении стало известно после того, как пострадавшая вернулась домой. В квартире она обнаружила сожителя, который пытался расправиться с ней. В жилье также находились ее мертвая мать и двухлетний ребенок, который лежал в холодильнике.

Подозреваемый смог сбежать, его ищут.

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