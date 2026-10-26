В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости COVID-19 из-за штамма «Стратус»

Штамм COVID-19 «Стратус» вызвал подъем заболеваемости в сентябре, вирус постоянно мутирует и не стоит на месте. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, передает «Интерфакс».

«Опять страна напугалась прихода «Стратуса» в сентябре. Да, это произошло действительно, мы пережили с вами подъем заболеваемости», — сказал эксперт в ходе Ежегодной конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения».

Он добавил, что коронавирус, как и прочие вирусы, «не стоит на месте».

О распространении инфекции в Казахстане стало известно ранее. В Роспотребнадзоре пояснили, что «Стратус» — это вариант короновирусной инфекции COVID-19 «Стратус» и он не является принципиально новым штаммом, врачи наблюдают за ним с января прошлого года.

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