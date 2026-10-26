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Мыши украли у мужчины золотую цепочку и спрятали в стене

В Китае мыши украли у мужчины золотую цепочку, спрятав ее в стене
Paulpixs/Shutterstock/FOTODOM

Мыши в Китае украли у мужчины золотую цепочку и спрятали в стене, пишет Feng.

В полицию обратился мужчина по фамилии Ван. Он рассказал, что из его квартиры пропала золотая цепочка, и попросил помочь найти ее. Китаец снимает жилье и не имеет надежного места для хранения ценностей. Поэтому три года он прятал украшение в шкафчике под раковиной на кухне.

Прибывшие полицейские осмотрели место. Следов взлома или обыска не было, поэтому версию о том, что в квартиру проник чужой, исключили. Правоохранители разобрали панель под раковиной и увидели явные следы жизнедеятельности мышей. Достать до тайника снаружи было практически невозможно, так что кража казалась маловероятной. Тогда стражи порядка заподозрили грызунов.

Осмотрев щели в стенах и углы, офицеры в итоге нашли пропавшую цепочку. Она была цела и невредима, а «вором» действительно оказалась мышь.

Цепочку вернули Вану. Мужчина был очень взволнован и крепко пожал руки полицейским.

«Надо же, мышь смогла утащить цепочку весом 33 грамма. Если бы не ваша внимательность, я бы сам ее никогда не нашел», — сказал он.

Ранее полиция задержала таксиста, ограбившего пенсионерку, переодевшись в женскую одежду.

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