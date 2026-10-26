Россияне смогут наблюдать за зажировкой манула из Московского зоопарка онлайн

Названы пять причин посмотреть осенью трансляции из Московского зоопарка

Просмотр эфиров из Московского зоопарка осенью может стать дополнительным источником положительных эмоций, а также позволяет узнать новое о животном мире и заработать городские баллы. Об этом сообщается на столичном портале госуслуг.

Уточняется, что эфир доступен ежедневно в часы работы зоопарка. Также вечером пользователи могут включить его повтор.

К интересным осенним сценариям просмотра трансляции отнесены наблюдение за осенней зажировкой символа Московского зоопарка манула Тимофея, а также большими пандами, восточносибирскими рысями, медоедами, малайскими медведями, сурикатами и гигантскими выдрами.

Отмечается, что наблюдение за животными благоприятно влияет на общее самочувствие и улучшает настроение, что важно в осенний период.

Также осенью уличные вольеры становятся особенно живописными, а поведение животных меняется.

Кроме того, на страницах всех животных пользователям доступны викторины, созданные совместно с проектом «Активный гражданин», позволяющие узнать новые факты, проверить эрудицию и получить городские баллы за правильные ответы.

Также просмотр трансляции может вдохновить пользователей на посещение зоопарка. Это хороший вариант досуга в любую погоду.

Для любителей подводного мира на портале mos.ru запущен отдельный эфир — из экспозиции «Затопленный лес» центра океанографии и морской биологии «Москвариум». За ее обитателями можно наблюдать ежедневно с 10:00 до 22:00, либо посмотреть повтор вечером.