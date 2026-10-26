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Общество

Россияне смогут наблюдать за зажировкой манула из Московского зоопарка онлайн

Названы пять причин посмотреть осенью трансляции из Московского зоопарка
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Просмотр эфиров из Московского зоопарка осенью может стать дополнительным источником положительных эмоций, а также позволяет узнать новое о животном мире и заработать городские баллы. Об этом сообщается на столичном портале госуслуг.

Уточняется, что эфир доступен ежедневно в часы работы зоопарка. Также вечером пользователи могут включить его повтор.

К интересным осенним сценариям просмотра трансляции отнесены наблюдение за осенней зажировкой символа Московского зоопарка манула Тимофея, а также большими пандами, восточносибирскими рысями, медоедами, малайскими медведями, сурикатами и гигантскими выдрами.

Отмечается, что наблюдение за животными благоприятно влияет на общее самочувствие и улучшает настроение, что важно в осенний период.

Также осенью уличные вольеры становятся особенно живописными, а поведение животных меняется.

Кроме того, на страницах всех животных пользователям доступны викторины, созданные совместно с проектом «Активный гражданин», позволяющие узнать новые факты, проверить эрудицию и получить городские баллы за правильные ответы.

Также просмотр трансляции может вдохновить пользователей на посещение зоопарка. Это хороший вариант досуга в любую погоду.

Для любителей подводного мира на портале mos.ru запущен отдельный эфир — из экспозиции «Затопленный лес» центра океанографии и морской биологии «Москвариум». За ее обитателями можно наблюдать ежедневно с 10:00 до 22:00, либо посмотреть повтор вечером.

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