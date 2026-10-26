«Для сердца и нервной системы»: названы полезные свойства сыра тофу

В составе сыра тофу присутствуют белок, кальций, магний, калий и масса других полезных микроэлементов. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

Кроме того, по ее словам, продукт богат ненасыщенными жирами, которые поддерживают нормальный уровень холестерина.

«Еще один компонент — растительные волокна и изофлавоны, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают функции кровеносных сосудов, что тоже очень хорошо для большинства людей», — сказала специалист.

Содержащийся в тофу калий является регулятором кровяного давления, а магний регулирует уровень нервной системы и способствует расслаблению, добавила она.

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова до этого отмечала, что тофу содержит растительный белок, количество которого может быть больше, чем в привычной курице или говядине.

Ранее россиянам рассказали, можно ли полностью заменять мясо и рыбу сыром тофу.