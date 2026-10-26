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В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало сообщение со словом «сбой»

«Радио Судного дня» передало в эфир слово «боевосбой»
Petrov Sergey/Global Look Press

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение со словом «боевосбой». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 эфир», отслеживающий активность станции.

Из поста следует, что слово прозвучало в эфире в 12:36 по московскому времени.

«НЖТИ 98280 БОЕВОСБОЙ 5674 9943», — сказано в сообщении.

Значение слова неизвестно.

УВБ-76 работает с середины 1970-х годов. Большую часть времени в эфире звучит непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого она получила прозвище «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку, по некоторым данным, УВБ-76 является частью системы сил ядерного сдерживания, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

В сентябре этого года исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала «УВБ-76 эфир» рассказал о причинах перебоев в ее работе. Он отметил, что монотонный жужжащий маркер на частоте 4625 кГц периодически пропадает из-за плановой профилактики передающего оборудования. Шипение и помехи, которые слышат радиолюбители, также не являются тайными посланиями, отметил эксперт.

Ранее «Радио Судного дня» передало в эфир слова «блицотип» и «блокопуск».

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