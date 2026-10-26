Психолог предупредила об опасности социального джетлага для здоровья

Социальный джетлаг, возникающий из-за рассогласования внутренних биологических часов с привычным распорядком дня, повышает риск набора лишнего веса на 20%. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила психолог, телесно-ориентированный терапевт София Касимова.

Специалист объяснила, что нарушение режима сна может сопровождаться сбоями в работе гормональной системы. По ее словам, люди, которые в течение десяти лет работали днем вопреки своим естественным биологическим ритмам, сталкивались с диабетом на 51% чаще, чем те, кто относится к утреннему типу.

Психолог подчеркнула, что к настоящим «совам» относятся около 8% населения. Многие люди считают себя более продуктивными в вечернее время, хотя это не обязательно связано с их биологическими особенностями.

«Большинству из нас ранние подъемы не подходят. Явных жаворонков около 25% населения — это те люди, которые легко встают в 5-6 утра. Остальные живут в социальном джетлаге», — сказала она.

По словам эксперта, каждому человеку следует учитывать собственные ощущения и ориентироваться на индивидуальные особенности, а не пытаться жить вразрез с собой.

Психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова до этого предупреждала, что «совы» значительно чаще болеют депрессией, чем «жаворонки», в силу того, что им все время приходится адаптироваться к устоявшемуся в обществе ритму. При этом привыкшие к раннему подъему люди получают больше света, за счет чего вырабатывается серотонин, мелатонин, обеспечивая ровный эмоциональный фон, а также более качественный отдых.

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