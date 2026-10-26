СМИ сообщили о «конце света» в Киеве

Большая часть Киева оказалась обесточена. Об этом сообщил украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В издании отметили, что без света остался не только Киев, но и города Ирпень и Гостомель в Киевской области, где наблюдается «практически полный блэкаут». Официальной информации о причинах отключения электроснабжения не поступало.

25 октября ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак не исключил, что на Украине произойдет полный блэкаут, так как запас прочности энергосистемы страны не вечен. Он напомнил, что энергосистема Украины создавалась еще в годы СССР с многократным запасом прочности, с дублирующими системами. Однако пришел конец, когда страна может «просто транжирить наследие великих предков», отметил эксперт.

До этого генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что предстоящая зима в Киеве может обернуться большими проблемами для жителей, поскольку стоит ожидать блэкаут и канализационный коллапс. Генерал отметил, что если не будет света, то не будет воды, а если не будет воды, то все замерзнут. «Мы захлебнемся в течение четырех-пяти дней», предсказал он.

Ранее на Украине раскрыли количество уничтоженных или поврежденных объектов энергетики.