Названо число задержанных за выходные участников протестов во Франции

Во Франции за выходные задержали 1435 человек в связи с протестами против роста цен и за сохранение государственных услуг. Об этом сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес, пишет газета Le Soir.

По словам министра, более ста задержаний связаны с ношением предметов, которые могут использоваться как оружие. При проверках у участников акций изъяли десятки ножей, шаров для петанка, стеклянных шариков, рогаток и пиротехнических средств.

По оценке Нуньеса, около 150 манифестантов получили ранения, трое из них — серьезные, в Тулузе, Реймсе и Клермон-Ферране. Вчера французское МВД сообщало о 1314 задержанных и 53 пострадавших сотрудниках правопорядка.

В субботу на улицы разных городов страны, по разным оценкам, вышли от 410 тысяч до 800 тысяч человек. Новая акция протеста назначена на субботу, 31 октября — она совпадает с Хэллоуином, отмечают французские СМИ.

Ранее во Франции захотели ограничить работу соцсетей на фоне протестов.