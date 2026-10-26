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Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Общество

Названо число задержанных за выходные участников протестов во Франции

Глава МВД Франции Нуньес: за выходные на протестах задержали 1435 человек
Firas Abdullah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции за выходные задержали 1435 человек в связи с протестами против роста цен и за сохранение государственных услуг. Об этом сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес, пишет газета Le Soir.

По словам министра, более ста задержаний связаны с ношением предметов, которые могут использоваться как оружие. При проверках у участников акций изъяли десятки ножей, шаров для петанка, стеклянных шариков, рогаток и пиротехнических средств.

По оценке Нуньеса, около 150 манифестантов получили ранения, трое из них — серьезные, в Тулузе, Реймсе и Клермон-Ферране. Вчера французское МВД сообщало о 1314 задержанных и 53 пострадавших сотрудниках правопорядка.

В субботу на улицы разных городов страны, по разным оценкам, вышли от 410 тысяч до 800 тысяч человек. Новая акция протеста назначена на субботу, 31 октября — она совпадает с Хэллоуином, отмечают французские СМИ.

Ранее во Франции захотели ограничить работу соцсетей на фоне протестов.

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