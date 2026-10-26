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Общество

Россиянин случайно убил знакомого, показывая ему борцовский прием

Во Владимирской области мужчина случайно убил гостя на семейном празднике
РИА Новости

Во Владимирской области 38-летний мужчина предстанет перед судом за смерть 32-летнего родственника, которому он показывал борцовский прием. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 4 июля в деревне Мокеево Камешковского округа, где семья отмечала день рождения племянницы супруги обвиняемого. Во время застолья отец именинницы предложил гостю побороться и показать прием спортивной борьбы.

По версии следствия, нетрезвый владимирец выполнил бросок через себя. При падении 32-летний мужчина получил закрытую травму шейного отдела позвоночника с переломами позвонков и ушибом спинного мозга.

Он был госпитализирован в тот же день, но, несмотря на лечение, 16 июля скончался в больнице.

Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина полностью признал вину. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее жена хотела преподать мужу урок по безопасности с оружием и случайно застрелила его.

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