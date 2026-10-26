На Украине заявили о неготовности Киева к холодам

Министр Калашник: Киев не успеет подготовить резервные котельные до начала зимы

Киев не успеет завершить строительство резервных котельных до наступления холодов. Об этом заявил в Telegram-канале министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

По его словам, опубликованным после инспекции критической инфраструктуры, на объектах остается значительный объем работ. Установка оборудования на отдельных площадках запланирована до конца декабря, а полное завершение строительства займет до двух месяцев. Это означает, что резервные мощности могут быть запущены уже в разгар отопительного сезона.

«Завершение работ потребует до двух месяцев, на отдельных объектах установка оборудования предусмотрена до конца декабря», — написал он.

Ситуация с подготовкой Киева к зиме остается критической. До этого бывший руководитель Агентства восстановления Сергей Сухомлин заявил о готовности города к холодам лишь на 40%. Причем наиболее сложная ситуация ожидается на Левом берегу.

Кроме того, защита киевских электроподстанций находится на уровне примерно 80%, планируется завершить все работы до конца сентября. Сухомлин обратил внимание, что в феврале стартовая готовность Киева составляла всего 1,5%, тогда как Харьков имел 51%, а Чернигов — 24%.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к самой тяжелой зиме с начала конфликта из-за проблем в энергетике.