В Петербурге тело мертвого ребенка нашли в холодильнике, его бабушку убили

В Петербурге в квартире нашли зверски убитых бабушку и ребенка

Жителя Петербурга ищут после расправы над двумя людьми. Об этом сообщает «Фонтанка».

О произошедшем на улице Комиссара Грушко стало известно после того, как местная жительница пришла домой. Там находился ее сожитель, который напал на женщину и нанес ей несколько травм. Пострадавшая смогла вырваться и выбежать из парадной.

«Она была в крови и кричала», – сообщается в публикации.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, в холодильнике они обнаружили тело двухлетней дочери пострадавшей. Также в квартире лежала забитая мать пострадавшей.

Где сейчас находится подозреваемый, неизвестно, его ищут. Что именно стало мотивом для убийства, не уточняется.

До этого в Москве девушку арестовали после расправы с ее возлюбленным. Как полагает следствие, во время ссоры вебкам-модель схватилась за нож и нанесла несколько ударов гостю. До этого у пары был конфликт из-за того, что у мужчины не хватило денег на оплату квартиры.

Ранее омичка зарезала мужа, поссорившись с ним из-за телевизора.