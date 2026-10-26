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Общество

Прохожие спасли женщину, у которой во время пробежки остановилось сердце

Австралийку, у которой на пробежке остановилось сердце, спасли прохожие
Кадр из видео/YouTube

В австралийском Брисбене 43-летняя Кейли Коппа едва не погибла во время пробежки. У нее внезапно остановилось сердце, но случайные прохожие успели ее спасти, пишет SunnySkyz.

Камеры засняли, как Кейли бежала вдоль реки, потом замедлилась, схватилась за левую руку и упала на скамейку. Очевидцы сразу поняли, что что-то не так. Один человек вызвал скорую, другие бросились помогать.

«У нее посинело лицо, она говорит, что не дышит», — сказал звонивший диспетчеру экстренной службы.

Сотрудники казино Star, расположенного рядом, принесли дефибриллятор. Среди них был охранник Тревор Тирна — он никогда раньше не пользовался таким аппаратом в реальной жизни, но это не его не остановило. Пока он готовил прибор, другие прохожие делали Кейли массаж сердца. Вместе им удалось запустить ее сердце.

Позже врачи сказали, что клинически женщина уже была мертва. По статистике, после остановки сердца вне больницы выживает лишь один человек из десяти. Поэтому быстрая помощь очевидцев так важна. Сама Кейли не может поверить в свое спасение.

«Это люди, которых я никогда не встречала. Я бесконечно благодарна, у меня нет слов, чтобы описать, как я счастлива, что получила второй шанс», — говорит она.

Ранее мужчина провалился в люк и провел там 2 дня, ожидая спасения.

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