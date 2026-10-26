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Общество

Кинолог рассказал, сколько собакам нужно спать

Кинолог Голубев: норма сна зависит от возраста собаки
Shutterstock

Сон — значительная часть жизни собаки. Его длительность зависит от возраста животного. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Щенки, по его словам, спят почти постоянно: новорожденные — до 22 часов, в первые месяцы — по 18–20 часов. Это необходимо для роста и здоровья. Остальное время уходит на кормление, туалет, игры и прогулки. Взрослые здоровые особи спят 12–16 часов — это норма, а не лень. Пожилые собаки спят больше — 16–18 часов, но сон становится прерывистым и чутким. Это может быть как возрастной нормой, так и признаком боли или плохого самочувствия, поэтому важен осмотр ветеринара не реже раза в полгода.

Эксперт также отметил, что собаки часто спят урывками: значительная часть времени приходится на поверхностный сон — он был необходим их предкам для выживания. Есть и так называемый быстрый сон (REM), важный для перезагрузки нервной системы. Во время него любимец подергивает веками, губами и лапами — это нормально, будить его не стоит.

Если сон нарушен, питомец не может улечься, бродит, вздыхает, но не дремлет. Причины — от нехватки физической активности до проблем со здоровьем. Также ненормально, если животное трудно разбудить, а длительный сон сопровождается потерей аппетита и интереса к играм. В таких случаях нужно обратиться к ветеринару, заключил кинолог.

До этого Голубев объяснил, в каких случаях собакам выписывают антидепрессанты.

Эти препараты необходимы при сильной тревоге, компульсивном расстройстве и депрессии, наступившей вследствие переезда, потери хозяина или насилия. Причем такие лекарства не могут полностью вылечить питомца — они лишь стабилизируют его состояние, предупредил специалист.

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