Кузбасс вошел в топ регионов России для загородного отдыха на Новый год

Сiбдепо: Кузбасс вошел в топ популярных регионов для новогоднего отдыха в России

Кузбасс вошел в топ-5 самых популярных регионов России для загородного отдыха в новогодние праздники. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на исследование экспертов.

«Самые популярные регионы для новогоднего отдыха за городом — Московская и Ленинградская области, а также Карачаево-Черкесия, Челябинская и Кузбасс», — рассказали специалисты.

Средняя стоимость аренды загородного жилья в Кемеровской области на период новогодних праздников составляет 23,2 тысячи рублей за одну ночь, а квартиры — 7,6 тысяч рублей.

При этом чаще всего туристы выбирают отдых в домах на природе. На такое жилье приходится 62% арендованных объектов. При этом за год интерес к гостевым домам вырос на 103%, а к базам отдыха — на 30%.

В среднем дома бронируют на три ночи для компании из семи человек, включая троих детей. Самыми вместительными вариантами остаются коттеджи, которым особенно часто отдают предпочтение компании из восьми человек.

Ведущий продуктовый дизайнер команды разработки «Купибилет» Олег Фимушкин до этого говорил, что самыми востребованными у российских туристов зарубежными направлениями для отдыха в новогодние праздники стали Таиланд, Шри-Ланка, Армения и Турция. Также путешественники планируют отдых в Японии, Вьетнаме и Китае.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать направление для теплого отдыха осенью.