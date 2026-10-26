Мужчина выстрелил жене в голову и заявил, что принял ее за крысу

Во Франции профессиональный дератизатор тяжело ранил выстрелом в голову свою жену во время уничтожения грызунов. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошел в субботу, 24 октября, около 22:00 в промзоне Бондуфля, департамент Эссон. По версии задержанного, он и его 54-летняя супруга, также работавшая дератизатором, вызвались обработать холодильный склад, где поселились грызуны. Пара выбрала радикальный метод — уничтожение крыс из пневматической винтовки свинцовыми пулями.

Мужчина заявил жандармам, что услышал в темноте шум и выстрелил. Пуля, по данным СМИ, попала женщине между глаз. Пожарные и медики нашли ее на дороге с огнестрельным ранением головы. Пострадавшую доставили в военный госпиталь Перси в Кламаре. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщается о возможной смерти мозга.

Начато расследование по статье о покушении на убийство. Подозреваемый остается под стражей и утверждает, что в темноте принял жену за крысу. В настоящее время следователи устанавливает, был ли выстрел действительно случайным.

Ранее мужчина ранил из ружья пятерых человек, пытаясь избавиться от змеи.