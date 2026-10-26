Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Общество

Мужчина выстрелил жене в голову и заявил, что принял ее за крысу

Во Франции мужчина прострелил жене голову, занимаясь уничтожением грызунов
Shutterstock

Во Франции профессиональный дератизатор тяжело ранил выстрелом в голову свою жену во время уничтожения грызунов. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошел в субботу, 24 октября, около 22:00 в промзоне Бондуфля, департамент Эссон. По версии задержанного, он и его 54-летняя супруга, также работавшая дератизатором, вызвались обработать холодильный склад, где поселились грызуны. Пара выбрала радикальный метод — уничтожение крыс из пневматической винтовки свинцовыми пулями.

Мужчина заявил жандармам, что услышал в темноте шум и выстрелил. Пуля, по данным СМИ, попала женщине между глаз. Пожарные и медики нашли ее на дороге с огнестрельным ранением головы. Пострадавшую доставили в военный госпиталь Перси в Кламаре. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщается о возможной смерти мозга.

Начато расследование по статье о покушении на убийство. Подозреваемый остается под стражей и утверждает, что в темноте принял жену за крысу. В настоящее время следователи устанавливает, был ли выстрел действительно случайным.

Ранее мужчина ранил из ружья пятерых человек, пытаясь избавиться от змеи.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!