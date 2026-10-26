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Общество

Россиянам рассказали, как накопить на богатую пенсию

Финансист Никитина: 20% от зарплаты помогут сформировать пенсионный капитал
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

Инвестиции в жилье остаются для многих россиян наиболее понятным способом накопить пенсионный капитал. В стране пока недостаточно развита привычка откладывать деньги на долгий срок, поэтому рассчитывать только на государственную пенсию не стоит, отметила в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

Никитина объяснила, что в России сложилась иная модель социальной поддержки, чем в ряде европейских государств. Там более высокие налоги помогают финансировать пенсии и другие социальные гарантии. В России же государственные выплаты, по мнению эксперта, разумнее считать базовой поддержкой, а не единственным источником дохода в пожилом возрасте.

Консультант рекомендует регулярно направлять часть заработка в личные накопления. По ее словам, желательно откладывать не менее 10% дохода, а при возможности — 20%. Эти деньги следует рассматривать как долгосрочный капитал и не использовать для повседневных расходов.

Среди вариантов вложений Никитина выделила недвижимость. Покупка жилья, как правило, помогает придерживаться плана накоплений: в отличие от небольших сбережений, которые легко потратить, недвижимость воспринимается как материальный актив. Доход от сдачи квартиры в аренду может дополнить пенсионные выплаты. При этом, отмечает эксперт, существуют стратегии, позволяющие начать инвестировать в жилье с относительно небольшими средствами.

Другими вариантами могут стать облигации российских эмитентов с купонными выплатами и банковские вклады. Однако недвижимость, по оценке Никитиной, многим проще оценить и понять. Главным условием она назвала финансовую дисциплину — способность регулярно откладывать средства и не расходовать накопленное.

Ранее россиянам объяснили, как частая смена работодателей отразится на размере пенсии.

 
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