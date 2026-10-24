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Общество

В Петербурге спасли кота, который выживал на сухом горохе в сгоревшей квартире

В Петербурге ищут дом коту, который выжил в сгоревшей квартире, питаясь горохом
Telegram-канал «Кошкиспас»

В Санкт-Петербурге на проспекте Энгельса после пожара в квартире обнаружили кота. Животное оставалось в запертом помещении без воды и еды, рассказали волонтеры «Кошкиспаса».

По информации спасателей, хозяева квартиры давно исчезли. О том, что внутри остался кот, стало известно, когда животное начали замечать на балконных перилах. Неравнодушные граждане сообщали о нем волонтерам, однако поначалу им не удалось проверить квартиру, так как дверь была закрыта, а за ней не было слышно никаких звуков.

23 октября волонтерам поступил новый сигнал – кота снова заметили на балконе. В этот раз спасателям с помощью соседей удалось достать животное из квартиры. Увиденное поразило волонтеров: кот ел сухой горох, поскольку другой еды в квартире не осталось, воды тоже не было.

При этом, несмотря на тяжелые условия и выгоревшую квартиру, кот продолжал пользоваться лотком.

В настоящее время сильно похудевший, но красивый кот находится на временной передержке у соседей. Однако они не могут оставить его себе, так как снимают квартиру, а ее хозяйка против содержания животных. Поэтому волонтеры ищут для кота постоянный дом, а также заботливых и любящих хозяев.

Ранее сообщалось, что кот мог случайно устроить взрыв в квартире в Одинцово.

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