Команда из Подмосковья прошла в финал чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов

Команда из Московской области, в состав которой входят более 90 человек, вышла в финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — 2026, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Чемпионат пройдет с 31 октября по 3 ноября в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве и на дополнительных площадках. В программу войдут соревнования по профессиональному мастерству, мастер-классы и профориентационные активности. Также запланированы деловые встречи, выставочная, спортивная и культурная программы.

Напомним, чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, правительства Москвы и президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».