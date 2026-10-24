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Россиянам посоветовали избегать некоторой атрибутики на Хэллоуин

Адвокат Зернов: на Хэллоуин не нужно использовать пентаграммы и число 666
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Во время празднования Хэллоуина нужно отказаться от некоторой атрибутики. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Олег Зернов.

Он отметил, что речь идет о перевернутых крестах, пентаграммах, числе 666 и изображениях сатаны (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено).

«В практике приходилось сталкиваться с привлечением лица к ответственности за рекламу связанного с Хэллоуином мероприятия. Лучше избегать использования символов, которые могут ассоциироваться с сатанизмом», — сказал Зернов.

Он отметил, что предмет совершения правонарушения могут конфисковать по решению суда. По словам адвоката, таким предметом может быть, например, смартфон.

До этого креативный директор компании Hoff Алла Макарова рассказала «Газете.ру», что сухие ветки и шишки можно добавить в интерьер в качестве декора для Хэллоуина. Специалист добавила, что тыква по-прежнему остается главным символом Хэллоуина, но это не обязывает делать из нее традиционный светящийся фонарь.

Ранее сообщалось об истории Хэллоуина — 2026, традициях и обычаях разных стран.

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