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Общество

На Германию обрушился мощный циклон

В Германии мощный циклон парализовал движение поездов, есть пострадавшие
Michael Probst/AP

Мощный атлантический циклон обрушился на Германию, приведя к многочисленным разрушениям и травмам среди населения, а также парализовав железнодорожное сообщение на западе и юго-западе страны. Об этом сообщает агентство DPA.

По прогнозам метеорологов, вслед за ушедшим штормом «Луиза» (в международной классификации — «Остен») на ФРГ надвигается новый ураганный циклон «Маня».

В Наштеттене (Рейнланд-Пфальц) шквалистый ветер обрушил строительные леса у места проведения Октябрьской ярмарки. В результате два человека оказались тяжело травмированы. Один из них в критическом состоянии — его эвакуировали вертолетом. В Сааре пешеходов травмировали сорванные рекламные конструкции. За сутки спасатели региона совершили около 60 выездов.

Из-за непогоды произошли масштабные сбои на всей железнодорожной сети Германии. В Карлсруэ заблокировали движение через главный вокзал из-за постороннего предмета в контактной сети, под Ахеном скоростной поезд с 280 пассажирами потерял ход из-за повреждения ЛЭП и был отбуксирован тепловозом. В Дуйсбурге и Ремшайде поваленные деревья перекрыли магистрали и железнодорожные пути, а «Европа-парк» в Баден-Вюртемберге приостановил работу высотных аттракционов под открытым небом.

По данным Германской метеослужбы (DWD), в субботу ветер временно ослабнет из-за смещения циклона «Луиза» к Балтике, но вечером с запада придет ураганный «Маня». В ночь на воскресенье ожидаются экстремальные осадки и усиление ветра на побережье Северного моря до 28 м/с с ураганными порывами, Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) объявило штормовое предупреждение. В Гамбурге прогнозируют нагон и затопление Рыбного рынка, на Фере превентивно закрывают шлюзы; из-за отмены паромного и авиасообщения с островами пострадали тысячи туристов. Власти Кельна, Ахена и Эрфурта призвали не посещать леса, парки и кладбища — они закрыты до понедельника.

Ранее шторм обвалил до нуля цены на электричество в Финляндии.

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