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Общество

Стало известно о состоянии девушки, которую бывший облил кислотой в Петербурге

«ОП»: стало известно о состоянии девушки, облитой кислотой в Петербурге
Telegram-канал «Осторожно, Петербург»

Стало известно о состоянии девушки, которую бывший облил кислотой в Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

На данный момент пострадавшая все еще восстанавливается — вскоре ей проведут операцию по эстетической коррекции века в Петербурге. Она активно посещает врачей и готовится к вмешательству. Кроме того, скоро ей проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Расследование уголовного дела по факту нападения на нее продолжают расследовать — пострадавшей предстоит очная ставка с бывшим молодым человеком, который покалечил ее. Девушка хочет, чтобы случившееся расследовали настолько тщательно, насколько это возможно. Несмотря ни на что, она намерена добиться для виновника максимального наказания.

«Честно говоря, сама мысль об этой встрече дается мне непросто. После всего пережитого снова оказаться рядом с этим уродом не хочется», — поделилась она.

Нападение произошло в конце мая, Сергей Михайлов вооружился пистолетом, газовым баллончиком, ножом и азотной кислотой. Он вломился в квартиру девушки и вылил химикаты ей на голову, лицо, шею и руки, изрезал ножом и прострелил колени. Позже он заявил журналистам, что «любое предательство, измена должна наказываться». Позже стало известно, что пострадавшей удалили глаз из-за тяжелого ожога роговицы. По словам ее отца, родственники нападавшего не навещали его дочь и не выходили на связь, хотя ранее обещали помочь. Сумму, необходимую для ее восстановления, оценили в 30 млн рублей.

Ранее в Москве фотограф-сталкер стал преследовать девушку после бесплатной фотосессии.

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