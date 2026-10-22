Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Дизельная сделка России и СШАПротесты во Франции
Общество

Россиянам объяснили, как наказать курящих соседей

Эксперт Бондарь: с курящего соседа можно взыскать компенсацию морального вреда
Shutterstock

Запах табака, проникающий в жилое помещение от соседей, может стать основанием для обращения в суд и требования компенсации морального вреда. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Закон № 15-ФЗ запрещает курение в подъездах, на лестничных площадках и детских территориях. За нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей по статье 6.24 КоАП РФ. Курить в собственной квартире или на балконе в целом разрешено, однако регулярное попадание дыма в чужое жилье может рассматриваться как нарушение прав соседей.

«Граждане имеют право на компенсацию морального вреда за проникновение табачного дыма в их жилье. Сосед не обязан дышать таким воздухом, даже если кто-то курит на своей территории», – подчеркнул Бондарь.

Для защиты своих интересов эксперт советует сохранять обращения в управляющую компанию, фиксировать случаи курения на фото и видео и заручиться свидетельствами других жильцов. Дополнительным доказательством может стать медицинская справка, подтверждающая ухудшение самочувствия. При этом важно установить, что источник дыма находится именно в квартире конкретного соседа.

Ранее россияне узнали, как можно законно наказать шумных соседей.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!