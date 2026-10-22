Россиянам объяснили, как наказать курящих соседей

Запах табака, проникающий в жилое помещение от соседей, может стать основанием для обращения в суд и требования компенсации морального вреда. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Закон № 15-ФЗ запрещает курение в подъездах, на лестничных площадках и детских территориях. За нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей по статье 6.24 КоАП РФ. Курить в собственной квартире или на балконе в целом разрешено, однако регулярное попадание дыма в чужое жилье может рассматриваться как нарушение прав соседей.

«Граждане имеют право на компенсацию морального вреда за проникновение табачного дыма в их жилье. Сосед не обязан дышать таким воздухом, даже если кто-то курит на своей территории», – подчеркнул Бондарь.

Для защиты своих интересов эксперт советует сохранять обращения в управляющую компанию, фиксировать случаи курения на фото и видео и заручиться свидетельствами других жильцов. Дополнительным доказательством может стать медицинская справка, подтверждающая ухудшение самочувствия. При этом важно установить, что источник дыма находится именно в квартире конкретного соседа.

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