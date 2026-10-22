Петербурженка через умную колонку услышала, как грабят ее мужа

Mash: в Петербурге женщина благодаря умной колонке узнала о нападении на мужа

Жительница Петербурга, находясь в Ленинградской области, стала свидетельницей ограбления собственного мужа, все происходящее транслировала умная колонка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Жительница Петербурга находилась не дома, когда умная колонка внезапно включила ей звук из квартиры, где остался ее муж. Женщина услышала угрозы и крики, и вызвала полицию.

Выяснилось, что к хозяину жилья пришли в гости трое малознакомых приятелей и решили его ограбить. Угрожая потерпевшему ножом злоумышленники отобрали у него дорогой телефон, студийный микрофон, наушники и звуковую карту. Общий ущерб составил почти 80 тысяч рублей. Оперативники задержали троих подозреваемых на улице Солдата Корзуна. Двум из них по 21 году, третьему всего 17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

До этого студентка из Екатеринбурга стала жертвой мошенников и ограбила ювелирный магазин.

Ранее грабители-неудачники врезались в полицейскую машину, убегая с места преступления.