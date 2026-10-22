Китайские марки стали лидерами автомобилей возрастом до пяти лет в России, заняв 45% автопарка в этой категории, следует из результатов исследования Сбера.

Российские машины составляют 30% этого сегмента, европейские – 10%, корейские – 4%, а японские – 3%. При этом китайские автомобили составляют лишь 8% от всего автопарка.

Что касается автомобилей возрастом до 5 лет, они составляют 13% от всего российского автопарка. Максимальная доля таких машин наблюдается в Татарстане (13%), а минимальная – в Камчатском крае (7%).

Чаще всего китайские автомобили встречаются у обеспеченных владельцев и жителей крупных городов.

Как рассказал старший управляющий директор, руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, в центральной России и на северо-западе каждый второй автомобиль возрастом до пяти лет – китайской марки.

«Различаются и предпочтения автомобилистов: китайские марки чаще встречаются в крупных городах и у обеспеченных владельцев, российские — у молодежи, старшего поколения и в сельской местности. Поэтому говорить о едином портрете российского автомобилиста было бы слишком большим упрощением», — сказал он.