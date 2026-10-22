Мощный тайфун «Чампи» прервал учения и авиасообщение на Тайване и в Японии

Тайвань объявил наземное предупреждение из-за приближения мощного тайфуна «Чампи», который бушует в северо-западной части Тихого океана и уже нарушил авиасообщение и совместные учения США и Японии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Авиакомпании Japan Airlines, ANA и Skymark отменили на период с 22 по 25 октября более 100 рейсов, большинство из них внутренние. Это затронуло свыше 11 тысяч пассажиров.

По данным японского метеорологического агентства, «Чампи» стал 30-м тайфуном нынешнего сезона — впервые с 2013 года их число достигло тридцати за сезон. Ожидается, что стихия пройдет через японский остров Йонагуни в префектуре Окинава — самую западную обитаемую точку страны. Тайваньские метеорологи отмечают, что маршрут тайфуна смещается к западу, а его зона охватывает практически весь остров.

Непогода вмешалась в масштабные совместные маневры «Кин сайорд» (Keen Sword), которые проходят на японских островах рядом с Тайванем. Учения стартовали 19 октября, в них задействованы около 56 тысяч военнослужащих Японии и США, а также силы Филиппин, Австралии и еще пяти стран.

«Чтобы обеспечить безопасность всех участников, тренировки корректируются каждый день», — приводит телеканал NDTV заявление представителя американских военных.

Маневры считаются репетицией обороны юго-западных островов Японии. Среди нововведений — размещение американских противокорабельных ракет на Йонагуни, который находится всего в 110 км от Тайваня.

На самом острове из-за угрозы тайфуна свернули местные армейские учения «Лушэн-2». Как сообщило издание NationLand, командование решило завершить их на день раньше, в 10:00 22 октября, поскольку основные задачи к этому времени уже были выполнены. Военнослужащие вернулись в места дислокации, чтобы готовиться к возможным спасательным операциям.

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