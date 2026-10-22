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Общество

Вебкамщица, зарезавшая бывшего в Москве, защищалась от нападения

112: убитый вебкамщицей бывший перед смертью мог угрожать девушке
Соцсети

Молодой человек во время ссоры мог угрожать бывшей девушке, она испугалась за свою жизнь и схватила нож. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Потерпевший планировал выяснить отношения с возлюбленной после расставания, сначала он выпивал около ее двери, а затем девушка разрешила ему войти.

По данным 112, между молодыми людьми возникла ссора, в ходе конфликта мужчина начал угрожать девушке и схватил ее за плечи. Испугавшись за свою жизнь, он схватила нож и ударила бывшего в грудь. Когда раненый упал, девушка сама вызвала скорую помощь.

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в квартире многоэтажки по Нижегородской улице 22 октября, по факту произошедшего столичный СК возбудил уголовное дело. Парень был лудоманом, имел несколько микрозаймов. Родные девушки заявили, что однажды он украл из ее сейфа полмиллиона рублей и проиграл деньги на ставках. Молодые люди были знакомы еще со школы, когда молодой человек служил в армии отношения между ними возобновились.

Ранее на Сахалине пьяный подросток зарезал приятеля из-за ссоры.

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