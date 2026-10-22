Врач назвала отличия гриппа от ОРВИ у ребенка

Грипп, как и ОРВИ, является респираторной инфекцией. Однако эти заболевания отличаются характером течения и выраженностью симптомов. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр, заведующая многопрофильным педиатрическим дневным стационаром НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Анна Алексеева.

Специалист объяснила, что легкую форму ОРВИ обычно называют простудой, в то время как грипп представляет собой одну из тяжелых разновидностей этой группы заболеваний и вызывается вирусами гриппа типа А или В. Ключевое различие между этими состояниями заключается в скорости развития симптомов и общем самочувствии ребенка.

По словам врача, при легкой ОРВИ недомогание в большинстве случаев нарастает постепенно. Сначала у ребенка может появиться першение в горле, затем насморк, а еще позже — кашель. Температура тела, как правило, остается нормальной или не превышает 38°C.

При этом, несмотря на плохое самочувствие, ребенок зачастую сохраняет активность и продолжает играть. Насморк и чихание возникают уже в первые дни болезни, кашель также может появиться на раннем этапе. Головная боль и ломота в теле обычно выражены слабо либо отсутствуют.

Грипп же, напротив, начинается резко. Педиатр подчеркнула, что состояние ребенка может заметно ухудшиться всего за несколько часов. Температура нередко поднимается до 39-40°C и сопровождается ознобом. В итоге заболевший становится вялым, отказывается от игр и просмотра мультфильмов и постоянно хочет спать. Для заболевания также характерны сильная головная боль и выраженная ломота в теле.

Также при гриппе насморк и чихание могут возникать позднее и проявляться менее интенсивно. Кашель часто бывает сухим и мучительным, причем присоединяется не сразу. У маленьких детей также возможны тошнота, рвота и диарея, которые способны быстро привести к обезвоживанию.

«Простуда обычно проходит за 5-7 дней. Грипп может быть опасен развитием осложнений (пневмония, отит, поражение сердца) уже на 2-5-й день болезни», — предупредила эксперт.

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