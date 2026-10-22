Соляная кислота разлилась на территории новосибирского предприятия

Утечка химического реактива произошла на промышленной площадке в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

По информации ведомства, ЧП произошло при перекачке вещества из железнодорожного вагона в стационарную цистерну: в ходе работ сорвало шланг и произошел разлив жидкости. В результате инцидента никто не пострадал.

Последствия ликвидировали 15 человек и 5 единиц спецтехники.

В «Интерфакс-Сибирь» уточняют, что в результате инцидента разлилась соляная кислота. По словам собеседника агентства, предприятие оборудовано соответствующим образом, поэтому опасное вещество было собрано через специальные стоки.

В начале мая в Невском районе Санкт-Петербурга неизвестные оставили более десяти канистр с химикатами. Емкости с неизвестной жидкостью обнаружили на улице Дыбенко, всего их было 22 единицы общей массой 470 килограммов. Исходя из подписи, внутри находилась соляная кислота – вещество, которое может проникать в почву и загрязнять ее.

Ранее сообщалось о необходимости эвакуации жителей американского города из-за утечки опасного химиката.