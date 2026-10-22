Художница рассказала, как подобрать раму к картине

Чтобы подобрать идеальную раму к картине, нужно отталкиваться от ее цветовой гаммы и размера: теплой палитре идет золото, холодной — серебро. Об этом «Газете.Ru» рассказала художница Наталья Суханова.

«Уголки багета (материал, из которого делается рама) лучше примерять к самой картине. Небольшую работу можно отвезти в мастерскую, для большого полотна попросите образцы домой. Приложите уголок к краю холста там, где картина будет висеть, и отойдите на 2 или 3 метра. Удачная рама через пару секунд уходит из поля внимания, взгляд проваливается в картину. Прищурьтесь, цвет погаснет и останутся тональные пятна. Самое светлое и самое темное место должно остаться внутри холста. Рама светлее самого яркого блика перетягивает внимание на себя, рама темнее глубокой тени делает живопись тусклой. Цвет багета лучше брать из второстепенного тона картины, рама в цвет детали на втором плане собирает композицию. Теплой палитре идет золото, холодной серебро», — пояснила Суханова.

Она отметила, что багет связывает картину с комнатой. Поэтому под бронзовой люстрой хорошо смотрится рама с патинированной бронзой или старым золотом. К хрому и стеклу Суханова рекомендовала серебристый багет, к мебели из светлого дуба — раму из того же дерева. Художница обратила внимание, что поталь, сплав меди и цинка под золото, без лака темнеет пятнами, сусальное золото держит цвет столетиями.

«Масштаб орнамента соотносите с мазком. Крупное пастозное письмо, где краска лежит рельефом, выдерживает широкий спокойный профиль. Гладкой живописи с мелкими деталями подходит тонкий орнамент, крупная лепнина ее раздавит. Классический профиль спадает от внешнего края к изображению и уводит взгляд вглубь пейзажа, как оконный откос. Обратный выдвигает картину навстречу зрителю и хорошо подает портрет», — объяснила Суханова.

Холст также часто вешают без рамы, на одном подрамнике. Так работа выглядит современно, если изображение заходит на торцы или они окрашены в один тон, скобы спрятаны на обороте и подрамник толщиной около 4 сантиметров.

«Тонкий подрамник без рамы смотрится незаконченным. Компромисс дает парящая рама, короб, где холст крепится с зазором в полсантиметра и будто висит в воздухе. Масло на холсте лучше оставить открытым, стекло даст блики и спрячет рельеф мазка. Акварель и графику оформляйте под стекло с паспарту, картонным окном из бескислотного картона, которое держит лист на расстоянии от стекла. Нижнее поле сделайте на 1 или 2 сантиметра шире, оптический центр лежит чуть выше геометрического», — рекомендовала Суханова.

Ранее россияне узнали о правилах развешивания картин в квартире.