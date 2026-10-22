«Она же слабее»: психолог объяснила, почему общество оправдывает женскую агрессию

Психолог Галич: поднимать руку нельзя ни на женщин, ни на мужчин

Насилие над мужчинами в обществе до сих пор нередко воспринимают как шутку или проявление страсти, хотя аналогичное поведение со стороны мужчины вызвало бы серьезное осуждение. На это в интервью РИАМО обратила внимание психотерапевт, директор Высшей школы интегративной психологии Татьяна Галич.

Она отметила, что распространенные стереотипы — «мужчины любят стерв», «со спокойными женщинами скучно» — формируют искаженную оценку: ситуация, когда женщина бьет мужчину и уничтожает его вещи, выглядит как романтика и бурные отношения. Такие сцены часто показывают в романтических комедиях и клипах, но в них нет ничего забавного, особенно если это повторяется регулярно.

«На самом деле, никого нельзя бить — ни девочек, ни мальчиков. Но вот этот перекос прочно сидит в нашем сознании. Кажется, что женщина не может причинить серьезный физический ущерб, потому что она слабее мужчины и мы интуитивно встаем на сторону более слабого. Поэтому, если мужчина бьет женщину — это преступление, а если женщина бьет мужчину, то это или анекдот, или милое происшествие», — сказала Галич.

Синяки проходят, вещи можно собрать, телефон купить, но доверие и душевное спокойствие восстановить очень сложно, подытожила она.

Психологи Людмила Яковлева и Родион Чепалов до этого назвали признаки токсичных отношений. На это указывают негативное эмоциональное состояние человека после общения с партнером, а также отсутствие возможности реализовывать собственные планы и желания.

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