На набережной Кубани произошел выброс неизвестных химикатов

В Краснодарском крае зафиксировали загрязнение реки Кубань. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«На набережной Кубани произошел выброс каких-то химикатов», — утверждается в материале.

Из него следует, что на поверхности воды образовались масляные пятна и пена. При этом они источают едкий химический запах.

Публикация дополнена фотографиями с места событий.

В июле Роспотребнадзор запретил пользоваться водопроводной водой в городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за превышения нормы аммиака в четыре раза в Исинском водохранилище. По данным СМИ, источником загрязнения оказалась Нижнетагильская птицефабрика. Из-за дождей и паводка органические стоки попали в притоки реки Исы, а затем — в Исинское водохранилище. Специалисты выяснили, что в воде была многократно превышена предельно допустимая концентрация не только аммиака, но и марганца с железом.

На этом фоне следователи возбудили уголовное дело. Власти организовали в населенном пункте подвоз воды по 10 литров на человека, а также приостановили работу заведений общественного питания и детских садов.

Ранее на берегу реки в Томской области нашли пакеты с медицинскими отходами.