Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Общество

На набережной Кубани произошел выброс неизвестных химикатов

Выброс химикатов зафиксировали на берегу реки Кубань в Краснодарском крае
Telegram-канал «ЧП Краснодара и края»

В Краснодарском крае зафиксировали загрязнение реки Кубань. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«На набережной Кубани произошел выброс каких-то химикатов», — утверждается в материале.

Из него следует, что на поверхности воды образовались масляные пятна и пена. При этом они источают едкий химический запах.

Публикация дополнена фотографиями с места событий.

В июле Роспотребнадзор запретил пользоваться водопроводной водой в городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за превышения нормы аммиака в четыре раза в Исинском водохранилище. По данным СМИ, источником загрязнения оказалась Нижнетагильская птицефабрика. Из-за дождей и паводка органические стоки попали в притоки реки Исы, а затем — в Исинское водохранилище. Специалисты выяснили, что в воде была многократно превышена предельно допустимая концентрация не только аммиака, но и марганца с железом.

На этом фоне следователи возбудили уголовное дело. Власти организовали в населенном пункте подвоз воды по 10 литров на человека, а также приостановили работу заведений общественного питания и детских садов.

Ранее на берегу реки в Томской области нашли пакеты с медицинскими отходами.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!