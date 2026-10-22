Родившаяся с хвостом девочка удивила врачей

В Мексике младенец родился с хвостом и удивил врачей, пишет Indy100.

В северо-восточной части Мексики родилась абсолютно здоровая девочка, однако врачей удивила одна особенность: у младенца был хвост длиной 5,7 сантиметра, покрытый тонкими волосами. Отмечается, что ребенок плакал, когда хвост прокалывали иглой. Рентген показал отсутствие в отростке костей и каких-либо аномалий. Структура оказалась доброкачественной и состояла только из жира и тканей. Это крайне редкое явление — в медицинских справочниках зафиксировано лишь около 40 подобных случаев.

Несмотря на особенность, девочка была полностью здорова. Спустя два месяца врачи повторно осмотрели младенца и выяснили, что ее рост и вес соответствуют возрасту. За это время хвост подрос еще на 0,8 сантиметра. Убедившись в отсутствии поражений кожи, хирурги решили удалить отросток и восстановить участок с помощью пластики по Лимбергу — метода, при котором пересаживают ткань с собственной поверхности пациента.

Ранее в Челябинске хирурги удалили хвост годовалому ребенку.