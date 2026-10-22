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Общество

В Якутии запретят продажу вейпов

Парламент Якутии поддержал запрет на продажу вейпов и жидкостей для них
Алексей Майшев/РИА Новости

В Якутии с 1 марта 2027 года будет введен запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Соответствующий закон во втором чтении поддержали 46 депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) при трех голосах против и шести воздержавшихся, передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что ароматизаторы и вкусовые добавки делают вейпы привлекательными для детей и подростков. По мнению парламентариев, это формирует стойкое привыкание и наносит серьезный вред растущему организму, создавая угрозу здоровью населения.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий регионам России с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов, других электронных систем доставки и жидкостей для них на своей территории. Субъекты РФ, которые установили данный запрет, обязаны проинформировать Росалкогольтабакконтроль.

Ранее в Минздраве назвали главную опасность курения вейпов.

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