В Якутии запретят продажу вейпов

Парламент Якутии поддержал запрет на продажу вейпов и жидкостей для них

В Якутии с 1 марта 2027 года будет введен запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Соответствующий закон во втором чтении поддержали 46 депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) при трех голосах против и шести воздержавшихся, передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что ароматизаторы и вкусовые добавки делают вейпы привлекательными для детей и подростков. По мнению парламентариев, это формирует стойкое привыкание и наносит серьезный вред растущему организму, создавая угрозу здоровью населения.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий регионам России с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов, других электронных систем доставки и жидкостей для них на своей территории. Субъекты РФ, которые установили данный запрет, обязаны проинформировать Росалкогольтабакконтроль.

Ранее в Минздраве назвали главную опасность курения вейпов.