Анна Иванова стала генеральным директором «Рамблер интернет-холдинга»

Анна Иванова назначена на должность генерального директора «Рамблер интернет-холдинга», сообщает пресс-служба Rambler&Co.

На новой должности Иванова будет отвечать за стратегическое развитие активов и ИИ-трансформацию продуктов.

По ее словам, команда прошла путь до продукта, который показал, как выглядит медиа в эпоху ИИ.

«Интересы читателя – наш неизменный приоритет. В новой должности я продолжу развивать ML-направление, масштабировать технологии искусственного интеллекта и выстраивать медиа будущего, в центре которого – человек», — сказала она.

По руководством Анны Ивановой «Рамблер» стал первым в России LLM-порталом с диалоговой системой взаимодействия с пользователями на базе ИИ-помощника GigaChat от Сбера.