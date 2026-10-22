Тюменец, убивший жену, пытался растворить ее тело в кислоте

Тюменец, которого подозревают в убийстве жены сам показал правоохранителям, где спрятал тело женщины. Об этом сообщает 72.ru.

По данным издания, после убийства мужчина пытался избавиться от тела, он засунул погибшую женщину в бочку и предположительно залил серной кислотой.

56-летняя пострадавшая была найдена недалеко от села Бухтал, в лесном массиве. На ее теле специалисты обнаружили огнестрельные ранения. Подробности произошедшего и причины, по которым кто-то мужчина застрелить жену пока неизвестны. Экс-мужа задержали, на данный момент с ним проводят следственные действия. У мужчины также изъяли машину и оружие, которые, могут иметь отношение к делу.

До этого в Дзержинске Нижегородской области мужчина не менее 15 раз ударил ножом свою супругу возле детского сада, она умерла на месте происшествия. Женщина требовала развода из-за «пьяных скандалов и угроз расправой».

Ранее крымчанин пытался убить бывшую жену и ее отца, чтобы не делить имущество.