На «Еаптека» появился премиум-раздел с косметикой и БАДами

«Еаптека» (входит в группу RWB) запустила раздел «Еаптека Премиум», в котором представлены товары премиального сегмента для красоты и здоровья, сообщает пресс-служба компании.

Всего в разделе представлено более 1000 позиций разных брендов, среди которых Babor, Erborian, Orthomol, Biogena и другие. В «Еаптека» отметили, что многие из брендов представлены на площадке впервые.

В числе ключевых подкатегорий раздела — уходовая косметика для лица и тела, средства для волос, солнцезащитные продукты, технологичные гаджеты для домашнего ухода и другие товары.

Получить товары из раздела можно будет доставкой курьером до двери — пользователь может выбрать удобный слот в день совершения заказа с интервалом доставки в 3 часа.

По словам управляющего директора RWB Здоровье Анастасии Карповой, компания видит общий тренд на превентивную заботу о своем здоровье и долголетии, а также растущий спрос на премиальные бренды косметики и БАДы.

«В ответ на этот запрос мы создаем единое пространство, где пользователь обязательно найдет для себя нужный товар под такой запрос и сможет получить его в удобное время», — сказала она.

Новый раздел уже доступен пользователям из Москвы и Московской области. В дальнейшем география сервиса будет поэтапно расширяться. Компания планирует сделать раздел доступным во всех городах присутствия «Еаптеки».