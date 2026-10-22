Юрист объяснил, как должнику защитить права при общении с коллекторами

Взыскание долгов в России регулируется законом, который распространяется на банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства. Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT о правилах взаимодействия коллекторов с должниками.

Звонить должникам, как отметил Хаминский, разрешено по будням с 08:00 до 22:00, а в выходные — с 09:00 до 20:00 по местному времени. Количество звонков ограничено двумя в неделю и восемью в месяц. Текстовые и голосовые сообщения можно отправлять не чаще двух раз в день, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

Юрист также сообщил, что через четыре месяца после начала взаимодействия с коллекторами должник может официально отказаться от телефонных контактов. Для этого нужно направить заявление через нотариуса либо заказным письмом. После этого связь, по словам Хаминского, должна вестись по почте.

Коллекторы не вправе обращаться к родственникам, друзьям или коллегам должника без их письменного согласия. Запрещены также угрозы и применение физической силы. Хаминский подчеркнул, что оскорбления, психологическое давление и насилие могут повлечь уголовную ответственность.

При нарушениях юрист советует сохранять доказательства: записывать разговоры и делать скриншоты сообщений. С жалобой можно обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Если действия коллекторов причинили моральный вред, должник может попытаться взыскать компенсацию.

Ранее коллекторы придумали новый способ «выбивать долги» с помощью нейросети.