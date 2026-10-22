Зарегистрирован первый в истории случай смерти человека от вируса, поражающего скот

Во Франции сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда. Пациент умер в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства страны.

Власти Франции уточнили, что пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, скончался в начале октября. У него был выявлен вирус Шамонда. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются.

Впервые вирус Шамонда (Shamonda virus, SHAV) был обнаружен в Нигерии в середине 1960-х годов. До 2026 года его регистрировали преимущественно в отдельных регионах Африки и Японии. Однако летом 2026-го новый вариант вируса появился в Центральной Европе — в Швейцарии. Позже вирус обнаружили в ряде других европейских стран, включая Германию, Францию, Бельгию, Италию и др.

Вирус привлек внимание ветеринаров из-за вспышек среди сельскохозяйственных животных в Европе. До сих пор вирус Шамонда считался неопасным для людей. Несмотря на зарегистрированный случай смерти человека, власти Франции подчеркнули, что вирус не представляет угрозы здоровью населения. Основной путь передачи вируса — укусы мокрецов (Culicoides) и других мелких кровососущих насекомых. Наиболее восприимчив к инфекции крупный рогатый скот. У животных наблюдаются лихорадка, диарея, вялость. Овцы и козы также могут заражаться, но клинические признаки у них выражены не всегда.

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