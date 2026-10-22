В Германии подожгли автопарк фирмы, участвующей в производстве военной техники

В немецком Лейпциге в ночь на 22 октября неизвестные подожгли как минимум десять грузовиков и фургонов возле сервисного центра MAN на Паунсдорфер-штрассе. Об этом сообщило Radio Leipzig.

Сигнал о возгорании поступил около 1:45. По предварительным данным, машины были подожжены в трех разных точках площадки. На место выезжали несколько пожарных расчетов, состоявших в общей сложности из полусотни человек. Работы по ликвидации пожара завершились около 5:00.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, проверяется версия об умышленном поджоге. Устанавливается размер ущерба, точное количество поврежденных автомобилей не сообщается.

Bild подчеркивает, что версия, связанная с возможным политическим мотивом поджога, пока не упоминалась. При этом издание упоминает, что концерн MAN участвует в производстве военной техники через совместное предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV).

Однако на площадке MAN в Лейпциге продукции этого предприятия нет: там находятся сервисно-торговый центр для коммерческого транспорта и автомастерская, не имеющие отношения к военной промышленности.

Ранее в Литве неизвестные попытались сжечь компанию с антеннами Starlink.