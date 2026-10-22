Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Общество

В Германии подожгли автопарк фирмы, участвующей в производстве военной техники

Radio Leipzig: в Лейпциге подожгли автомобили компании-партнера Rheinmetall
Cineberg/Shutterstock/FOTODOM

В немецком Лейпциге в ночь на 22 октября неизвестные подожгли как минимум десять грузовиков и фургонов возле сервисного центра MAN на Паунсдорфер-штрассе. Об этом сообщило Radio Leipzig.

Сигнал о возгорании поступил около 1:45. По предварительным данным, машины были подожжены в трех разных точках площадки. На место выезжали несколько пожарных расчетов, состоявших в общей сложности из полусотни человек. Работы по ликвидации пожара завершились около 5:00.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, проверяется версия об умышленном поджоге. Устанавливается размер ущерба, точное количество поврежденных автомобилей не сообщается.

Bild подчеркивает, что версия, связанная с возможным политическим мотивом поджога, пока не упоминалась. При этом издание упоминает, что концерн MAN участвует в производстве военной техники через совместное предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV).

Однако на площадке MAN в Лейпциге продукции этого предприятия нет: там находятся сервисно-торговый центр для коммерческого транспорта и автомастерская, не имеющие отношения к военной промышленности.

Ранее в Литве неизвестные попытались сжечь компанию с антеннами Starlink.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!