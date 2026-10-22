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Общество

В Киеве после взрывов перекрыли движение по Южному мосту

Движение по Южному мосту в Киеве перекрыли в обоих направлениях
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Киеве ограничили движение транспорта по одному из мостов через реку Днепр. Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия украинской столицы.

«Движение по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях», — говорится в заявлении.

Такое решение было принято в связи с повреждением переправы в результате взрывов.

22 октября издание «Страна.ua» написало, что в Киеве начался транспортный коллапс. В частности, наблюдалось скопление большого количества машин на въезде на Южный мост. Журналисты дополнили материал видео с места событий.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, российские войска нанесли удары по стратегическим целям в Киеве и Одесской области. В украинской столице оказался поражен железнодорожный мост «Южный», который, по данным ведомства, использовался для транзитных перевозок военных грузов. Кроме того, атакам подверглись предприятие «Антонов», где производят ракеты «Фламинго» и беспилотники, а также предприятие по производству дронов разной дальности и комплектующих для робототехнических комплексов.

Ранее в Киеве произошли два мощных взрыва в районе моста через реку Днепр.

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