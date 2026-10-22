Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Общество

Трех россиян отправили за решетку из-за попытки подорвать газораспределительную станцию

Трех жителей Запорожья осудили на 17–19 лет за попытку диверсии на газовых сетях
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Трех жителей Запорожской области осудили за попытку подрыва газораспределительной станции в Бердянске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В ведомстве рассказали, что на скамье подсудимых оказались граждане России — Смыкалов С. К. 1965 года рождения, Мироненко В. А. 1969 года рождения и Мироненко А. С. 1990 года рождения. По данным следствия, фигуранты в 2022 году стали участниками созданного на Украине диверсионного сообщества, а впоследствии предприняли попытку устроить взрыв на инфраструктурном объекте.

Уголовное дело было рассмотрено Запорожским областным судом. Инстанция приговорила старшую Мироненко к 17 годам лишения свободы, а двух других обвиняемых — к 19 годам лишения свободы. Также им назначили штрафы в размере от 500 до 600 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в ФСБ.

19 октября в Башкирии осудили молодую девушку, которая намеревалась устроить теракт на заводе с помощью бомбы из компонентов, купленных на маркетплейсах. Как сообщили в ФСБ РФ, уголовное дело было возбуждено против жительницы Стерлитамака. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

Ранее в Воронеже предотвратили попытку украинских спецслужб организовать атаку на военный аэродром.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!