Трех россиян отправили за решетку из-за попытки подорвать газораспределительную станцию

Трех жителей Запорожья осудили на 17–19 лет за попытку диверсии на газовых сетях

Трех жителей Запорожской области осудили за попытку подрыва газораспределительной станции в Бердянске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В ведомстве рассказали, что на скамье подсудимых оказались граждане России — Смыкалов С. К. 1965 года рождения, Мироненко В. А. 1969 года рождения и Мироненко А. С. 1990 года рождения. По данным следствия, фигуранты в 2022 году стали участниками созданного на Украине диверсионного сообщества, а впоследствии предприняли попытку устроить взрыв на инфраструктурном объекте.

Уголовное дело было рассмотрено Запорожским областным судом. Инстанция приговорила старшую Мироненко к 17 годам лишения свободы, а двух других обвиняемых — к 19 годам лишения свободы. Также им назначили штрафы в размере от 500 до 600 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в ФСБ.

19 октября в Башкирии осудили молодую девушку, которая намеревалась устроить теракт на заводе с помощью бомбы из компонентов, купленных на маркетплейсах. Как сообщили в ФСБ РФ, уголовное дело было возбуждено против жительницы Стерлитамака. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

Ранее в Воронеже предотвратили попытку украинских спецслужб организовать атаку на военный аэродром.