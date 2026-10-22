Отказывающаяся уплывать в море акула стала звездой в Южной Корее

Жители Южной Кореи следят за судьбой черной акулы, которая не хочет покидать искусственный канал прибрежного парка в Пусане и уплывать оттуда в море. Для ее выдворения министерство океанов и рыболовства страны и власти города спланировали спасательную операцию, передает Yonhap.

Сотрудники администрации парка дали акуле прозвище «Пукхани» — это уменьшительно-ласкательная форма слова «Пукхан» (Северный порт) с использованием суффикса, который часто добавляют к именам, чтобы они звучали по-домашнему. На русский язык это можно приблизительно перевести как «Северопортик».

Акулу длиной около 3 метров впервые заметили 18 сентября. Она попала в канал, преследуя добычу. Сотрудники парка попытались отогнать ее в море, но она не уплывала. Специалистов тревожит, что температура воды постепенно снижается, угрожая здоровью Пукхани, поэтому 21 октября была организована спасательная операция: акулу направляли сетями с понтона, используя для контроля передвижений гидролокатор и подводные дроны.

Пукхани покинула канал, но утром 22 октября ее вновь заметили у моста марины. Сеть под плавучей платформой-понтоном, по оценке специалистов, дала слабину, и акула проскользнула под ней. Сейчас акула заперта между первым и вторым барьерами, расстояние между которыми составляет около 30 метров.

Власти намерены возобновить операцию: сначала спасатели уберут первый барьер, чтобы открыть путь к морю, а потом вытеснят акулу сетью. Рассматривается и вариант переставить заграждение ближе к выходу из канала.

За месяц с появления животного парк посетили около 1,6 млн человек. Видео с акулой постоянно транслируются южнокорейскими телеканалами. Местные жители делятся обеспокоенностью по поводу судьбы Пукхани, переживая, что погода становится все холоднее

Ранее в Колумбии неожиданно на берег выбросило шестиметровую акулу.