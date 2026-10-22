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Общество

«Голодовки не нужны»: россиянам рассказали, что делать, если питомец набрал вес

Общественник Балагуров: активные игры помогут питомцу похудеть
Shutterstock

Если кошка или собака набрала вес, не стоит резко сокращать порции или устраивать животному голодовку. Вместо этого необходимо добавить активностей, чтобы питомец больше двигался. Такой совет в интервью РИАМО дал руководитель направления «КошкодавкамНет» Фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

Эксперт также порекомендовал отмерять сухой корм кухонными весами и договориться с членами семьи, кто отвечает за кормление. По его словам, нередко любимец получает двойную порцию просто потому, что один хозяин уже покормил его, а другой об этом не знает.

Кроме того, необходимо учитывать лакомства. На них должно приходиться не более 10% суточной нормы калорий, отметил Балагуров.

«При уже появившемся избытке веса подходящую калорийность и необходимость смены корма на более диетический лучше согласовать со специалистом. Резко сокращать размеры порций и устраивать для питомца «голодные дни» точно не следует: для кошек, особенно полных, голодание опасно серьезным поражением печени», — предупредил он.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что мелкие собаки и питомцы с укороченной мордой особенно уязвимы к последствиям лишнего веса. Также стоит внимательнее следить за весом у пожилых животных: они часто меньше двигаются и могут страдать хроническими заболеваниями.

Ранее ветеринар предостерегла от кормления собак шоколадом.

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