Москвичам рассказали о погоде на выходные

Синоптик Ильин: в выходные в Москве ожидается до +13 °C

Вечером в четверг и в ночь на пятницу, 22–23 октября, в столичном регионе местами возможны осадки. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, дождь может пройти на юге Подмосковья вечером, а также утром и в первой половине дня пятницы. Осадки ожидаются слабыми, преимущественно моросящими. Существенно на температуру они не повлияют.

Днем в пятницу в Москве прогнозируется +10…+12 °C, в субботу — +11…+13 °C при переменной облачности. В ночные часы с пятницы по воскресенье столбики термометров покажут +4…+6 °C.

Ветер будет юго-восточным, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление останется стабильным и составит около 760 мм ртутного столба, добавил синоптик.

До этого главный специалист метеорологического агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что первые признаки зимы в столице, включая снегопад или временный покров, стоит ожидать в начале ноября.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит метеорологическая зима.