Эксперт по этикету объяснила, можно ли есть в общественном транспорте

Этикет не запрещает употребление еды и напитков в общественном транспорте, если этот процесс не доставляет неудобств другим пассажирам. Об этом kp.ru рассказала эксперт по этикету Анастасия Перевалова.

Специалист напомнила, что официально в Московском метро за употребление еды и напитков из открытой тары, если это создает риск испачкать пассажиров, вагоны или оборудование, предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

При этом, по словам Переваловой, есть в общественном транспорте допустимо, если пища не обладает резким запахом и не может испачкать других пассажиров. Аналогичный принцип действует и в отношении напитков.

«Если у нас термос или закрытая бутылка, и мы пока едем спокойно это открыли, попили, никого не облили, то почему бы и не попить, если хочется. Самое главное, чтобы это не были открытые стаканчики, которые могут кого-то испачкать, обжечь. К сожалению, одноразовые стаканы, чем бы их не закрывали, во время резкого торможения или случайного толчка могут облить других пассажиров. Это относится к любому общественному транспорту», — объяснила она.

Эксперт добавила, что правила этикета не устанавливают прямых запретов, но предполагают уважение к окружающим. Если прием пищи может доставить дискомфорт другим людям, от него лучше отказаться.

При наличии столика в транспорте можно предположить, что он предназначен в том числе для перекуса. Тем не менее при употреблении еды следует учитывать интересы других пассажиров. Главный принцип поведения в общественном транспорте — не мешать окружающим.

Категорийный директор товаров Ультра Фреш в Самокате Алексей Панов до этого предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что в открытом рабочем пространстве стоит учитывать, что запахи от еды могут быстро распространяться по помещению. Поэтому, по его словам, при выборе обеда в офис в первую очередь нужно учитывать запах блюда и способ его приготовления.

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