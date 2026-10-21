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Общество

В Москве ребенок-инвалид и его мама впали в клиническую смерть после пожара в Москве

SHOT: В Москве мать и ребенок с ДЦП впали клиническую смерть после пожара
Илья Питалев/РИА Новости

В Москве после пожара в многоэтажном доме на Уральской улице мать и ее ребенок с детским церебральным параличом (ДЦП) оказались в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пожар произошел в квартире на втором этаже. По словам соседей, перед возгоранием они слышали громкие крики и ругань, а затем звук, похожий на взрыв. Вскоре подъезд заполнился густым черным дымом, а в квартире стало видно пламя.

По предварительным данным, в квартире проживала семья с ребенком, у которого ранее диагностировали ДЦП. Мать и ребенка госпитализировали в критическом состоянии.

Из дома эвакуировали 40 человек. В результате возгорания погиб один человек. Пожар уже потушен.

До этого в Москве произошел крупный пожар в двухэтажном выселенном здании. По данным экстренных служб, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь распространялся по деревянным конструкциям.

Ранее в Петербурге двое мужчин сожгли магазин из-за ссоры с работодателем.

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