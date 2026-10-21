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Общество

Пенсионерку из Петербурга арестовали, заподозрив в домогательствах к внукам

«КП»: 68-летней петербурженке грозит срок по обвинению в домогательствах
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд арестовал 68-летнюю женщину, обвиняемую в домогательствах в отношении родных внуков. Об этом стало известно kp.ru.

Людмилу (имя изменено — прим. ред.) задержали 14 октября и предъявили ей обвинение по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних).

По версии следствия, жертвами стали внуки пенсионерки в возрасте 8 и 10 лет, а эпизоды происходили в ее квартире на улице Передовиков. Обвиняемая вину не признала и заявила, что заботилась о внуках, а обвинение считает оговором.

Тем не менее источник редакции утверждает, что у бабушки действительно был нездоровый интерес к детям.

«Она неоднократно целовала детей в интимных зонах. Эта информация подтверждена как самими детьми, так и очевидцами действий пенсионерки из числа близких», — отметил инсайдер.

Известно, что ранее Людмила работала санитаркой, а после смерти мужа живет одна в квартире в Красногвардейском районе, куда и водила внуков в гости. Знакомые женщины шокированы новостью о предъявленных ей обвинениях.

Ранее многодетный отец насиловал пятерых дочерей и пытался оспорить приговор.

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