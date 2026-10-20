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Общество

Отец изнасиловал 12-летнюю дочь с синдромом Дауна, пока мать ушла по делам

В Китае отца осудили за растление 12-летней дочери
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Китае суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал собственную 12-летнюю дочь, у которой диагностировал синдром Дауна. Об этом сообщает Sohu.

Родители девочки расстались за некоторое время до инцидента, так как глава семьи по фамилии Ван применял физическую силу к супруге.

Позже матери было не с кем оставить ребенка, поэтому она передала дочь бывшему возлюбленному. Вечером она забрала девочку, и та стала плакать и говорить, что у нее болят половые органы. Тогда родительница заподозрила неладное. Она отвела девочку в больницу, но там ребенок капризничал и провести осмотр не смогли.

После обращения в полицию они снова посетили врача, который обнаружил травму половых органов, указывающую на надругательство. Сам отец утверждал, что это повреждение дочь получила во время недавней операции на сердце, когда врач случайно ввел катетер не в то место. Вскоре Ван скрылся.

Вскоре его поймали, в отношении мужчины возбудили дело. Суд признал его виновным в растлении дочери и назначил три года лишения свободы. Изнасилование доказать не удалось якобы из-за нехватки данных. Мать не согласна с таким решением.

Ранее сообщалось, что мужчина заманил первоклассницу в безлюдное место и изнасиловал.

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